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إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

منذ 50 ثانية
إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمين

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، إن البنك المركزي الأردني أصدر تعليمات، بإلغاء النماذج الطبية الورقية، واستبدالها “إلكترونيا”.
وأضاف كلوب، في تصريحات الثلاثاء، أن التعليمات ملزمة لجميع شركات التأمين المرخصة محليا، مشيرا إلى أن ذلك يسهل على المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي.
وأوضح أن التحول الكامل للنماذج الطبية الإلكترونية، يتطلب ربط الأطباء بنظام حكيم، لاستكمال كافة الإجراءات الطبية إلكترونيا، بدلا من النماذج الورقية.
وبين كلوب، أن التعليمات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 آذار الجاري.


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