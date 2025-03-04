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الأمن العام: ضبط حدثين مشتبه بهما بحرق طفل في الزرقاء

منذ دقيقة واحدة
الأمن العام: ضبط حدثين مشتبه بهما بحرق طفل في الزرقاء

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض طفل لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد ادعائه بتعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة بالزرقاء، بسكب مادة بترولية ومحاولة حرقه في الصدر والبطن، حيث تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت التحقيق منذ يوم أمس وفور وقوع الحادثة، وتم ضبط الحدثين المشتبه بهما، وسماع أقوال الشهود، ومراجعة الكاميرات، والوقوف على جميع التفاصيل والملابسات، تمهيداً لرفع القضية إلى الجهات القضائية المختصة.


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