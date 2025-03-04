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وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز حدود جابر

منذ 43 ثانية
وزير الداخلية: تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير مركز حدود جابر

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الاثنين مركز حدود جابر مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة .
وأشار الفراية في منشور له على منصة (إكس) إلى أن المركز يشهد حركة شحن نشطة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق مع الأشقاء السوريين في أفضل حالاته.
وأضاف أنه تم تخصيص 3.7 مليون دينار للمركز هذا العام لتطوير الساحات وتحسين بعض الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المركز.
وقدّر الفراية عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم بأكثر من 44 ألف شخص.


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