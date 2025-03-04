محافظ جرش ينفي الاعتداء على نقطة الشرطة في مخيم جرش ويؤكد احتواء المشاجرة

وطنا اليوم_أكد محافظ جرش، فراس الفاعور، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء مشاجرة وقعت منتصف ليل الاثنين في مخيم جرش بين عدد من الأحداث من عشيرتي الرواشدة والرميلات، وذلك على خلفية خلاف حول تأجير خيول.

وشدد الفاعور على أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية حول تعرض نقطة الشرطة في المخيم لهجوم بقنابل المولوتوف عارٍ عن الصحة تمامًا، مؤكدًا أن الأمور تحت السيطرة وتسير بشكل طبيعي دون أي تهديد أمني.

ودعا المحافظ الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادثة بحزم وسرعة، وأن الوضع في المخيم مستقر