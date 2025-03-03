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نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

منذ 4 ساعات
نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع

وطنا اليوم:أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعداده للمراحل المقبلة من الحرب، مؤكدا أنه لن يتوقف حتى تحقيق كل أهداف النصر.
وأضاف نتنياهو خلال كلمة له في الكنيست: “لم نخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، الاتفاق نص على حقنا في التخلي عن المفاوضات إذا أصبحت غير مجدية”، متابعا: “المسافة بيننا وبين حماس في المرحلة الثانية لا يمكن كسرها”.
وتابع: “حماس تكذب على الأسرى وتقول لهم إنني تخليت عنهم، لن نترك مختطفا في غزة حيا كان أو ميتا”.
وأكمل نتنياهو: “نقول لحماس إن لم تطلقوا سراح مختطفينا ستكون هناك تبعات لا تستطيعون احتمالها”.
وأضاف: “الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم رؤية مبتكرة لقطاع غزة وعلينا أن ندعمه وأن نتيح مستقبلا جديدا للإقليم.. آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع”.
كما أشار إلى أن: “سلسلة إنجازاتنا الهائلة غيرت وجه الشرق الأوسط بأسره، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وقال نتنياهو لعدد من أعضاء الكنيست:

لن يتمكن أعداؤنا من التغلب علينا.
أعدنا إلى البلاد 38 مختطفا في صفقة التبادل الأخيرة.
خفضنا رؤوسنا بألم عميق في جنازات القتلى.
نستعد للمرحلة المقبلة من حرب النهضة ولن نتوقف قبل تحقيق جميع أهداف الحرب.
سنعيد جميع مختطفينا ونقضي على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس.
نجحنا في نوفمبر 2023 بإعادة 80 مختطفا بدلا من 50.
أعدنا في الصفقة الأخيرة 25 مختطفا حيا وهذا أكبر مما كانت تعرضه حماس.
بفضل إصراري تمكنا من إبرام صفقة أفضل مع حماس.
من دون بطولة جنودنا ما كنا لنحقق عودة مختطفينا.
أعدنا في الصفقة الأخيرة 25 مختطفا حيا وهذا أكبر مما كانت تعرضه حماس.
حماس تكذب على الأسرى وتقول لهم إنني تخليت عنهم.
لن نترك مختطفا في غزة حيا كان أو ميتا.
المسافة بيننا وبين حماس في المرحلة الثانية لا يمكن جسرها.
لم نخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
اتفاق نص على حقنا في التخلي عن المفاوضات إذا أصبحت غير مجدية.
ويتكوف يسعى لإعادة جميع المختطفين عبر جولتين.
نقول لحماس إن لم تطلقوا سراح مختطفينا ستكون هناك تبعات لا تستطيعون احتمالها.
سلسلة إنجازاتنا الهائلة غيرت وجه الشرق الأوسط بأسره.
وقال نتنياهو لعدد من أعضاء الكنيست:
أنتم تقومون ببث الأكاذيب.
أنتم تحطمون معنويات عائلات الأسرى.


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