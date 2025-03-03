بحث فرص استثمار 145 موقعا سياحيا في الأردن

وطنا اليوم:أكدت وزارة السياحة والآثار أهمية استثمار المواقع السياحية الشاغرة وغير الشاغرة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز المردود الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة إدارة المواقع السياحية في مقر الوزارة، برئاسة الوزيرة لينا عناب، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن القطاع الخاص، حيث جرى استعراض قائمة المواقع المملوكة للوزارة، والتي تشمل 145 منشأة، تتنوع بين مواقع شاغرة قابلة للاستثمار، وأخرى مشغلة من قبل أفراد ومؤسسات من أبناء المجتمع المحلي.

وأكدت عناب أن هذه المنشآت تمثل فرصًا استثمارية واعدة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز استدامة المواقع السياحية.

وشددت على ضرورة وضع معايير واضحة للاستثمار، تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه المواقع، مع الحفاظ على طابعها التراثي والبيئي.

وناقش الاجتماع آليات تحسين الخدمات في المواقع المشغلة، وسبل استقطاب استثمارات جديدة للمواقع الشاغرة، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويعزز تجربة الزوار في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة.

كما تم التأكيد على أهمية وضع خطة شاملة لتطوير هذه المنشآت، تشمل تحسين البنية التحتية، وإدخال خدمات مبتكرة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، لضمان تحقيق أقصى استفادة من القطاع السياحي، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.