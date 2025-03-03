بعد منع إدخال الشاحنات..بن غفير: يجب قصف مخازن الغذاء في غزة

وطنا اليوم:نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الويزر المستقيل إيتمار بن غفير قولة ان يجب قصف مخازن الغذاء في قطاع غزة.

وان على الحكومة أن تهدد بإعدام أسرى فلسطينيين مقابل كل مختطف يتعرض للأذى.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رسميا السبت بدأت المخاوف تلوح في الأفق من عودة وشيكة للحرب على قطاع غزة.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة، ومنع دخول البضائع والمساعدات كما كان يحدث خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وخلال اجتماع حكومي قال نتنياهو إن وقف المساعدات هو مجرد بداية وأنه سيكون هناك عواقب أخرى وأنه لن يكون هناك مزيد من الغذاء المجاني دون إطلاق سراح المحتحزين الإسرائيليين.