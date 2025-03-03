الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في القاهرة

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الثلاثاء.

يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين اجتماع تشاوري تحضيري لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة على مستوى القادة.

وقال مسؤول في جامعة الدول العربية إنّ الاجتماع سيعقد الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة (4:30 توقيت الأردن)، مضيفا أن الاجتماع سيكون مغلقا عن وسائل الإعلام.

وأكّد أن الهدف من القمة التوافق على إجماع عربي حول رفض “تهجير الفلسطينيين من وطنهم” وتوحيد الصف العربي لمواجهة محاولات تهجيرهم، مشددا على الوقوف بحزم أمام هذه المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية