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البريد الأردني يفعّل نوافذ بريدية جديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية

2 مارس 2025
البريد الأردني يفعّل نوافذ بريدية جديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية

وطنا اليوم_في إطار تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها للمواطنين، باشر البريد الأردني في تفعيل نوافذ بريدية جديدة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تم تفعيل نوافذ في كل من بلدية الفحيص وبلدية ماحص كما تم تفعيل نوافذ في مكاتب صندوق المعونة الوطنية في مادبا وذيبان بالإضافة إلى بلدية مادبا، كما تم تفعيل نافذتين بريديتين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات . 

 

وبذلك يصبح عدد النوافذ التي تم تفعيلها 117 نافذة بريدية، وتقدم النوافذ البريدية الجديدة كافة الخدمات البريدية والمالية والدفع الالكتروني بالإضافة إلى تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الحياة اليومية. وأكدت إدارة البريد الأردني أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتقديم خدمات بريدية متميزة تتماشى مع التطورات الرقمية وتواكب تطلعات المواطنين وعدم السماح باستغلال الموطنين من مكاتب دفع الإلكتروني غير مرخصة.


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