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د. حجازي من عمان الاهلية يُكرَّم بحفل جوائز خريجي المملكة المتحدة 2025

منذ دقيقتان
د. حجازي من عمان الاهلية يُكرَّم بحفل جوائز خريجي المملكة المتحدة 2025

وطنا اليوم:تُوج الدكتور عامر حجازي، عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الرقمية والاستدامة في جامعة عمّان الأهليّة، بجائزة خريجي المملكة المتحدة 2025 ضمن فئة العلوم والاستدامة، وجاء هذا التكريم تقديرًا لمساهماته البارزة في مجالي الهندسة الرقمية والاستدامة، وكذلك في تطوير السياسات الأكاديمية والصناعية.
وقد تم تسليم الجائزة من سعادة السيد فيليب هول OBE، سفير المملكة المتحدة في الأردن، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. كما شهد الحفل عددا من ممثلي قطاع التعليم العالي، ورؤساء الجامعات، وخريجي المملكة المتحدة، وكبار الشخصيات الأكاديمية الأردنية.
وتأتي هذه الجائزة لتؤكد على الدور الرائد للدكتور حجازي في مجالات التحول الرقمي والمبادرات المستدامة، بالإضافة إلى تأثيره الكبير في تطوير السياسات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في التعليم العالي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs). وقد أسفرت جهوده البحثية وتعاونه الوثيق مع الصناعة عن إحداث تغييرات ملموسة تساهم في تحقيق الاستدامة.
هذا ويُعتبر تكريم الدكتور حجازي أيضًا استمرارًا لتمثيله المشرف للمملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير في نمذجة معلومات البناء (BIM) من جامعة غرب إنجلترا في بريستول UWE Bristol) ) وفي استراتيجيات البلوك تشين من جامعة أكسفورد.


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