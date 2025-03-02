العدوان الإسرائيلي يتصاعد .. تغيير معالم مخيمات شمال الضفة

وطنا اليوم:يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ35 على التوالي وعلى مخيم نور شمس شرق المدينة لليوم الــ22، كما يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ41 على التوالي مخلفا الشهداء وعشرات الإصابات والدمار في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وأوضحت محافظة طولكرم في بيان اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها “طولكرم ونور شمس”، وجابت الشوارع والحارات وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، في الوقت الذي تمركزت فيه على طول شارع نابلس الرابط بين المخيمين، حيث ما زالت تستولي على المباني السكنية في الشارع وتحولها إلى ثكنات عسكرية.”

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال قامت بتخريب وتدمير محتويات عمارة العامر في شارع نابلس بعد أن استولت عليها وأجبرت من فيها على المغادرة قسرا، وألقت بالمقتنيات الخاصة من النوافذ، كما صعدت من عمليات الاقتحام والمداهمات للكثير من المنازل والتهجير القسري للسكان وسط عمليات تدمير وحرق لعدد منها.

وما زال الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على مخيمي طولكرم ونور شمس ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما وينشر فرق المشاة في محيطهما وداخل الحارات والأزقة برفقة الكلاب البوليسية وسط مداهمته للمنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها وإخضاع من يتواجد داخلها من السكان للاستجواب.

وفي مخيم نور شمس أقدم الاحتلال فجر اليوم على حرق منازل سكنية في حي المنشية، حيث شوهدت ألسنة النيران تتصاعد منها استمرارا لعمليات الهدم التي نفذها أمس السبت وطالت أكثر من 11 منزلا وما يحيط بها.

كما أجبرت قوات الاحتلال سكان حارة “واد القلنسوة” على إخلاء منازلهم قسرا، بعد مداهمتها وإطلاق القنابل الصوتية تجاههم مع اتخاذ أفرادها دروعا بشرية، كما داهمت قوات الاحتلال في وقت سابق المنازل في حارة جبل النصر، وأجبرت سكانها على تركها قسرا، وإمهالهم مدة دقائق للمغادرة، بالتزامن مع إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية لترويعهم وإرهابهم.

وفي مخيم طولكرم، داهمت قوات الاحتلال المنازل والمحلات الفارغة الواقعة على امتداد شارع الوكالة بعد خلع أبوابها وتفجيرها في الوقت الذي أطلقت الرصاص الحي تجاه المنازل في المناطق القريبة من حارتي المطار والحدايدة، لإرهاب السكان من بقوا في منازلهم في تلك الحارات.

وشهد مخيمي طولكرم ونور شمس منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال حركة نزوح كبيرة بين سكانهما من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى فاق عددهم 16 ألف نازح توجهوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها وريفها.

واستهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر البنية التحتية للمدينة والمخيمين، حيث دمرت الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

ولليوم الـ23 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات وباقي محافظات الضفة الغربية.

من جهة اخرى، قالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، إن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية دخل يومه الـ41 على التوالي، مخلفا 27 شهيدا وعشرات الإصابات.

واستقبل أهالي مخيم جنين النازحين في مراكز الايواء “الكفيف والكوري”، والمتوزعين على 39 بلدة وهيئة محلية في المحافظة، أول يوم من شهر رمضان المبارك بظروف صعبة، بعيدين عن منازلهم ومتفرقين عن أهاليهم.

وفي يومه الأربعين، واصل الاحتلال إغلاق مداخل مخيم جنين كافة بالسواتر الترابية وطرد السكان الذين يحاولون الوصول لمنازلهم، اذ تتمركز جرافات وآليات الاحتلال في محيط المخيم بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المخيم، حيث أدخلت قوات الاحتلال أمس السبت، الدبابات إلى ساحة المخيم فيما استقدمت مدرعات من نوع “ايتان” وجرافات “D9”.

وأشارت اللجنة الشعبية الى أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من الأهالي على إخلاء منازلهم في عمارة القنيري في محيط المخيم ومنازل في حي الهدف، حيث يستمر جنود الاحتلال في اتخاذ عمارة الربيع كثكنة عسكرية منذ اليوم الاول للعدوان كما جرفوا الشارع الواصل إلى مسجد الأسير في المخيم.

ويعمل الاحتلال على تغيير معالم المخيم من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.