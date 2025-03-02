الأمن: 15 محطة إفطار صائم موزعة على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية، أنه وخلال شهر رمضان المبارك يتم تنفيذ خطة مرورية خاصة للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الازدحام والاكتظاظ المروري الذي تشهده مختلف الطرق الرئيسة وأماكن التسوق والمجمعات التجارية وتهدف تلك الخطط المرورية إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع ومنع ارتكاب المخالفات المعيقة والمعطلة لحركة السير ، كالاصطفاف المزدوج والمعيق لحركة السير وغيرها من المخالفات.

وقال ضابط عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام الاحد، إن مديرية الأمن العام وتجسيدا للواجب الإنساني الذي لا يقل أهمية عن أي واجب من واجبات مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة الدوريات الخارجية وحرصا على سلامة مرتادي الطرق الخارجية، تم إطلاق مبادرة تتمثل بتوزيع وجبات تصبيريه خلال ساعات ما قبل الإفطار (ساعات ما قبل الغروب) من خلال 15 محطة أمنية على امتداد الطرق الخارجية للمواطنين بالتزامن مع مرور المواطنين المحطات المذكورة تجنبا لارتكاب المخالفات الخطرة في أوقات الصيام وأبرزها مخالفات السرعات العالية، داعيا السائقين إلى الابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة لضمان الوصول الآمن للمواطنين .

وأكد على الانتشار الواسع لمرتبات الدوريات على الطرق الخارجية على مدار الـ24 لمتابعة الحركة المرورية وللدلالة والإرشاد ولمراقبة الحركة المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية بالشكل المطلوب ولضبط المخالفات الخطرة ابرزها السرعات العالية ومخالفات المسارب التجاوزات الخاطئة والأولوية والرخص والحمولات الخطرة .

وقال مندوب إدارة السير، أنه تم توزيع مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية والمفاصل الرئيسية استعدادا لاستقبل الحركة المرورية وضبط المخالفات المرورية، مبينا أنه تم التعامل مع بعض الأعطال اللحظية.

كما أكدا أن نجاح الخطط المرورية تستلزم تعاوناً ووعياً من المواطنين من خلال تجنب ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة المرور وانتهاج سلوك وثقافة مرورية تسهل عليهم وعلى الآخرين خاصة عند التوجه للأسواق حيث ينصح باختيار أوقات مناسبة للتسوق لتجنب الازدحام .

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة