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أورنج : طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة

منذ 51 دقيقة
أورنج : طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة
طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة
وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك

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