أورنج : طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة

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10:20
أحرقوا تسلا .. احتجاجات ضد ماسك تجتاح مدنا أميركية
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هجرة عكسية وتشديدات أمنية.. ماذا يجري على حدود كندا وأميركا؟
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قرار إسرائيلي باستدعاء 400 ألف جندي احتياط وإيقاف شحنات المساعدات إلى غزة
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بريطانيا تستقبل زيلينسكي بحفاوة و قرض ضخم
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نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا بمشاركة المفاوضين
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الحنيطي يؤكد تعزيز الواجهات الحدودية بقوات نوعية
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أورنج : طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة
منذ 51 دقيقة
طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة
وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك
https://we.tl/t-dttYQ2rVeK
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24 ساعة
10:20
أحرقوا تسلا .. احتجاجات ضد ماسك تجتاح مدنا أميركية
10:08
هجرة عكسية وتشديدات أمنية.. ماذا يجري على حدود كندا وأميركا؟
09:57
هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان
09:50
قرار إسرائيلي باستدعاء 400 ألف جندي احتياط وإيقاف شحنات المساعدات إلى غزة
09:33
النظام الصحي تحت مجهر منتدى حوار السياسات
09:27
الاحتلال يوافق على مقترح أميركي لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة
09:19
بريطانيا تستقبل زيلينسكي بحفاوة و قرض ضخم
22:22
نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا بمشاركة المفاوضين
21:29
الحنيطي يؤكد تعزيز الواجهات الحدودية بقوات نوعية
20:22
تحذيرات من الحالة الجوية في الأردن يوم الأحد
19:39
أمنية تُطلق خدمة نقاط البيع الإلكتروني (E-POS) بالشراكة مع الصقور للبرمجيات”
19:22
“رسالة حب ووفاء: وقوف أبناء عشائر العجارمة خلف جلالة الملك في مواجهة التحديات”
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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