احتفال جمعية الاغوار لذوي الاعاقة ومنتدي الاغوار الثقافي بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم_ رعى امين عام سلطة وادي الاردن المنهدس هشام الحيصه الاحتفال الذي اقامته جمعية الاغوار الشمالية لذوي الاعاقة ومنتدي الاغوار الشمالية الثقافي، بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني.

وقال راعى الحفل الحصه، ان الاردنيين يعتزون بقيادتهم الهاشمية التى جعلت من الاردن وطنا حرآ امنآ ووطنا للوسطية والتسامح وملاذا لكل ملهوف، وسيبقي الاردن وطن المؤسسات والحرية وحقوق الإنسان.

واشار الحيصه إلى ان الانجازات التى تحققت في عهد جلالة الملك بعزيمه لاتلين وهمة عالية واردة قوية مستمدة من ثقة الاردنيين بقيادتهم الهاشمية فكانت مسيرة عطاء وبناء وتنمية لخدمة للاردن وتوفير الحياه الكريمه للمواطنين في مناخ من الحريه والامن والازدهار.

وقال رئيس الجمعية والمنتدي عضو اتحاد جمعيات محافظة اربد محمد الفحيلي، أن احتفال الأردنيون بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، مناسبه تتجاوز البعد الاحتفالي لتكون محطة تأمل ومسيرة قائد كرس حياته لخدمة وطنه ورسخ رؤية متجدده لدولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف ان الاستمرار في الحكم لايعنى الجمود بل هي استكمال لمسيرة تحديثية متكاملة سياسية واقتصادية وادرية يدفع بثبات نحو المستقبل وليس غريبا ان يحتفظ جلالة الملك عبدالله الثاني بمكانة استثنائية في قلوب الاردنيين فهو القائد الذي لاتبعده البروتوكلات عن ابناء شعبه، ولاتمنعه التحديات مع التواصل المباشر معهم فعلى مدار العام جاب جلالته المحافظات والتقى الشباب استمع لشكاوي المواطنين وشاركهم افراحهم واحزانهم

وقال النائب السابق صلاح الزعبي رئيس اتحاد جمعيات اربد ان هذه الفعاليه تأتي في اطار تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، مشيرا الى ان مشاركة المجتمع المحلي في هذه المناسبات الوطنيه تعكس عمق التلاحم بين القياده والشعب

واكد عضو اتحاد جمعيات اربد توفيق العمري، اهمية هذه الفعالية في تعزيز الروح الوطنية والانتماء وترسخ قيم العزيمة والاصرار والمواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الوطن والقضية الفلسطينية، داعيا الى الالتفاف حول القياده الهاشمية الحكيمة تقديرا لدورها في ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات بروح المسؤوليه والوعى الوطني.

وقال العميد المتقاعد حسن الحوراني ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تواليه سلطاته الدستور جعل الاردن دوله للمؤسسات الحديثه المبنية على النزاهة والشفافية مطلقا المبادرات الانسانيه والاجتماعيه، مؤكدا التفافنا حول القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

والقى المختار تركي طويسات قصيدة وطنيه بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وخلال الحفل استعرض الحاضرون انجازات جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الاصعدة ولاسيما في مجال التنمية والاصلاح الى جانب مواقفه الثابتة والمشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس حيث اكدوا على دور جلالته الريادي في٨ دعم الشعب الفلسطيني وجهوده المستمرة في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.

وحضر الاحتفال رئيس بلدية طبقة فحل وشرحبيل بن حسنه ورؤساء الجمعيات الخيرية وذوي الاعاقة والاندية الرياضية والمنتديات الثقافيه وشيوخ ومخاتير ووجهاء المجتمع المحلي ومدراء الدوائر الحكوميه والقطاع النسائي في اللواء واعضاء المجلس الامني المحلي لمركز امن الشونة الشمالية ومزارعى اللواء وموظفين الدوئر الحكوميه واعضاء المركزية في اللواء واعضاء من المجالس البلديه واهالي اللواء

وفي نهاية الاحتفال رفع رئيس الجمعية برقية تهنئه لجلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الثالث والستون متمنيا له العمر المديد متضرعون الى العلى القدير ان يحفظه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه.

وفي نهاية الاحتفال كرم راعى الحفل ممثلي المجتمع المحلى والمزارعين والاجهزة الامنية بالدروع تكريما لجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع المحلي وكرم رئيس الجمعية والحاج المزارع زيدان المنسي راعي الحفل المهندس هشام الحصيه بدرع تذكاري تقديرا لدوره في خدمة الوطن ومزرعي اللواء والمجتمع المحلي.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد العمري مستشار عطوفة الأمين العام وجميع كوادر الوزاره في سلطة وادي الأردن،وعريف الحفل الذي أدار الاحتفال بكل براعة واحتراف وتميز الاستاذ التربوي المبدع الدكتور رزق العليمي.