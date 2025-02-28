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استئناف برنامج التغذية المدرسية في الأردن لـ520,000 طالب

منذ 27 ثانية
استئناف برنامج التغذية المدرسية في الأردن لـ520,000 طالب

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي، إنه استئنف برنامج التغذية المدرسية في الأردن لـ520,000 طالب وطالبة، منذ بدء الفصل الدراسي الثاني.
ووفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمي مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تم استئناف مع وزارة التربية والتعليم، برنامج التغذية المدرسية الوطني، وتم توفير ألواح التمر لـ430.000 طالب في المخيمات والمجتمعات المحلية، ووجبات صحية لـ 90.000 طالب في المجتمعات المحلية.
ويستهدف البرنامج أطفالا أردنيين ولاجئين في مدارس حكومية في المناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.
ويوزّع البرنامج البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين على قرابة 430 ألف طالب وطالبة، فيما توزّع وجبات غذائية صحية ضمن “نموذج التغذية المدرسية الصحي” لقرابة 90 ألف طالب وطالبة في 6 محافظات (مأدبا، والبلقاء، والمفرق، وإربد، والكرك، والطفيلة).
وتشمل الوجبات الصحية قطعة من معجنات الزعتر أو الجبنة وقطعة خضار (خيار) وفاكهة (موز أو تفاح) – جميعها محلية المصدر، تزوّد الأطفال بالغذاء المتوازن وتوفر 380 سعرة حرارية لكل وجبة.

مساعدات غذائية لـ310 آلاف لاجئ في الأردن
وكشف التقرير الشهري لبرنامج الأغذية العالمي، عن مساعدة 310 آلاف لاجئ في الأردن خلال يناير 2025.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج أجرى تحويلات نقدية بلغت 6.5 مليون دولار، وسط تحذيرات من تمويل غير كافٍ لمواجهة الاحتياجات حتى منتصف العام.


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