الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل/ منطقة رأس العين بالتزامن مع أذان المغرب طيلة أيام الشهر الفضيل وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

وقال الناطق الإعلامي في الأمانة ناصر الرحامنة إن إطلاق مدفع رمضان، الذي تم إنجاز كافة الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، يأتي بهدف إحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار.