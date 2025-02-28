مصدر حكومي: سيارات الـ BMW اشترتها الحكومة السابقة

وطنا اليوم:أكد مصدر حكومي أن سيارات الـ BMW التي صرفت لوزراء بدلا من سيارات التيسلا والمرسيدس اشترتها الحكومة السابقة وليس الحالية.

وقال المصدر، إن السيارات استبدلت في الصيف الماضي في عهد الحكومة الماضية، ولكن بدأ صرفها مؤخرا بالتدرج بحسب الحاجة ووضع السيارات القديمة.

وبين أنه لم يتم شراء أي سيارة للوزراء في عهد الحكومة الحالية.

وكانت استبدلت الحكومة مركبات عدد من الوزراء بمركبات BMW جديدة بدلا من التسلا والمرسيدس.

وبحسب ما علم، لم تستبدل مركبات الوزراء كافة، بل عدد منهم.

وشوهدت مركبات الوزراء الجديدة في الشوارع العامة والطرقات.