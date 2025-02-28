وزير الأشغال يطلع على سير انتخابات الشعب الهندسية ويدلي بصوته

وطنا اليوم:اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، على سير انتخابات الشعب الهندسية في نقابة المهندسين والتي بدأت صباح اليوم في مركز النقابة بعمان وفروعها في المحافظات.

وأدلى الوزير ابو السمن بصوته في الانتخابات في مجمع النقابات المهنية.

وأشاد الوزير خلال زيارته لغرفة متابعة الانتخابات في مقر النقابة، بتجهيزات وترتيبات النقابة وإدارتها للعملية الانتخابية، معتبرا أن ذلك يعكس الصورة المهنية والنقابية للنقابة ومنتسبيها.

واستمع الوزير خلال لقاءه نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي، لشرح حول سير الانتخابات وترتيبات النقابة قدمه رئيس لجنة إدارة الانتخابات امين عام النقابة م.علي ناصر، بحضور امين عام الوزارة د.جمال قطيشات ومدير عام دائرة العطاءات م.محمود خليفات ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة م.زياد السعايدة.

وبدأت في التاسعة صباحا، اليوم الجمعة، في نقابة المهندسين الأردنيين، انتخابات الشعب الهندسية (شعبة الهندسة الكهربائية وشعبة الهندسة المدنية، وشعبة الهندسة المعمارية، وشعبة الهندسة الميكانيكية وشعبة الهندسة الكيميائية، وشعبة هندسة المناجم التعدين والهندسة الجيولوجية والبترول)، والأعضاء المكملين للشعب في الهيئة المركزية.

وقال رئيس لجنة ادارة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن النقابة قامت بتوفير صناديق اقتراع للشعب الهندسية في المركز الرئيس للنقابة في عمان، وفي فروعها في المحافظات لتسهيل عملية الاقتراع على المهندسين.

ولفت إلى أن صناديق الاقتراع ستغلق في تمام الساعة السادسة مساء، ليبدأ بعدها التحضير لعملية الفرز، مشيرا الى ان عدد صناديق الاقتراع في المركز الرئيسي في عمان بلغت ١٢ صندوقا، منها ٣ صناديق لشعبة الهندسة المدنية، وصندوقان لشعبة الهندسة المعمارية، وصندوقان للشعبة الميكانيكية، و٣ صناديق للشعبة الكهربائية، وصندوق للتعدين وصندوق للكيماوي.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع في الفروع على النحو الآتي:

إربد: صندوقان لكل من المدني والميكانيك والكهرباء، وصندوق لكل من العمارة والتعدين والكيماوي.

الزرقاء والطفيلة: صندوق واحد لكل شعبة من الشعب الست.

البلقاء، العقبة، الكرك ومادبا: صندوق لكل شعبة من الشعب الست.

جرش، المفرق، عجلون: صندوق لكل شعبة من الشعب، باستثناء شعبتي الكيماوي والتعدين لا يوجد لها صناديق.

معان: صندوق لكل من شعب المدني والكهرباء والميكانيك، فيما لا يوجد صناديق اقتراع لكل من شعب العمارة والتعدين والكيماوي.

وأشار المهندس ناصر إلى أنه بامكان الزملاء الانتخاب في أي فرع من فروع النقابة، في المحافظات.