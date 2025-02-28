الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ هجومًا بتوجيه من شعبة الاستخبارات الإسرائيلية على منطقة الهرمل في لبنان، أسفر عن اغتيال محمد مهدي شاهين، أحد قادة حزب الله.

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، كان شاهين يشغل دورًا رئيسيًا في تنسيق صفقات لشراء وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية.