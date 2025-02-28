بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

منذ دقيقة واحدة
الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله البارزين

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ هجومًا بتوجيه من شعبة الاستخبارات الإسرائيلية على منطقة الهرمل في لبنان، أسفر عن اغتيال محمد مهدي شاهين، أحد قادة حزب الله.
ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، كان شاهين يشغل دورًا رئيسيًا في تنسيق صفقات لشراء وسائل قتالية على الحدود السورية اللبنانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:42

الداخلية :الجهر بالإفطار ممنوع بالعراق حتى للأجانب

11:27

زيلينسكي يصل أميركا للقاء ترامب والمعادن النادرة على الطاولة

11:11

الذكرى التاسعة والستون لتعريب قيادة الجيش العربي.. قرار بطولي أعاد مجد الأمة

11:06

التمييز تلزم وزير الداخلية ومحافظ المفرق بتعويض عاملة منزل

10:57

ترامب: المحادثات الجارية بشأن غزة تمضي بشكل جيد للغاية

10:51

وزير العمل: كلفة قرار رفع الحد الأدنى للأجور بلغت 147 مليون دينار

10:23

وفيات الجمعة 28-2-2025

10:18

وزراء خارجية عرب إلى واشنطن قريباً لتقديم خطة محكمة لترامب بشأن غزة

10:17

الأبيض والأسود الوطني

09:50

ارتفاع عدد شاحنات المساعدات من الأردن إلى غزة 3 أضعاف

09:37

البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3 بالمئة

09:28

السيوف يكتب : القانون يُصدّم المتفرّقين: العدالة والحقيقة في مواجهة من يحاولون زعزعة الوحدة الوطنية

وفيات
وفيات الجمعة 28-2-2025وفيات الخميس 27-2-2025وفيات الأربعاء 26-2-2025وفيات الثلاثاء 25-2-2025وفيات الاثنين 24-2-2025