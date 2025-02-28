الداخلية :الجهر بالإفطار ممنوع بالعراق حتى للأجانب

وطنا اليوم:مع قرب بدء شهر رمضان، انشغل عدد من العراقيين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، بقرار جديد صدر عن وزارة الداخلية.

فقد أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أمس أنه يمنع الجهر بالإفطار خلال نهار رمضان. ودعا الجميع إلى احترام خصوصية وحرمة هذا الشهر.

كما كشف عن إجراءاتٍ صارمةٍ لضمان احترام قدسية الشهر، قائلاً “يُمنع منعاً باتاً الجهر بالإفطار العلني نهاراً، باعتباره أمراً يؤذي مشاعر الصائمين.. حتى وإن صدر من غير المسلمين من العراقيين أو المقيمين في العراق”.

كذلك شدد على منع تقديم المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، مع إغلاق جميع المحالّ والمخازن التي تتعامل بها”. وألزم جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحالّ التجارية بالإغلاق خلال ساعات الصيام، عدا المجازة منها من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

“ما دخل الداخلية؟”

ما أثار استغراب بعض العراقيين، الذين تساءلوا لماذا يصدر هكذا قرار عن وزارة الداخلة، رغم أن الأمر شأن ديني خاص.

بينما وجه البعض الآخر انتقادات أكثر حدة، متسائلين “هل بتنا في قندهار”.

في حين رأى آخرون أن العراق بلد ديمقراطي مدني وليس دينياً.

واعتبر البعض أن “أغلب الناس في البلاد تصوم فعلاً، لكن من أراد عدم الصيام فهور حر”، وفق قولهم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت حذرت أيضا المخالفين العراقيين، مؤكدة أنهم سيتعرضون للملاحقة.

كما أوضحت أن غير العراقيين العاملين في البلاد، قد يتعرضون في حال مخالفتهم لهذه التعليمات إلى الإبعاد.