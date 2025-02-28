عاجل | “الفنادق الأردنية” تطالب الحكومة بإيجاد حلول للقطاع السياحي و تأجيل القروض

وطنا اليوم – طالب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسم الجمعية، حسين هلالات، الخميس، الحكومة بإيجاد حلول تعيد الحياة للقطاع السياحي، منها تأجيل أقساط القروض، وتنفيذ حزمة إعفاءات ضريبية وتأمين برامج استجابة لضمان بقاء الموظفين في المنشآت التي يعملون بها.

وتحدث في بيان صحفي عن تدني نسب الإشغال في القطاع الفندقي، وغياب الحجوزات في مدينة البترا ووادي رم.

وسجلت نسب إشغال المنشآت الفندقية في عام 2024 معدلات متدنية، حيث بلغ المتوسط 22% توزعت النسب بين مختلف المناطق كالتالي: عمان 39%، البحر الميت 32%، البتراء 9%، مادبا 15%، وباقي المحافظات 15%.

وقال هلالات استنادا لإحصائيات سلطة إقليم البترا، إن عدد زوار البترا في عام 2023 بلغ 1,155,272 زائرًا، بينما انخفض العدد بشكل ملحوظ في عام 2024 ليصل إلى 258,000 زائر.

ووفق هلالات فإن قطاع السياحة يواجه تدهوراً مستمراً نتيجة تراجع أعداد السياح لأرقام قياسية، فيما يؤشر عاملون في السياحة إلى أن حصة الأشهر المقبلة من الحجوزات ما تزال ضعيفة، وهو ما يزيد من تحديات إنقاذ القطاع، هذا في الوقت الذي فقد فيه المئات من العاملين في القطاع، لوظائفهم.

وأكد هلالات، أنه على الرغم من وصول عدد السياح والزوار إلى المملكة في عام 2024 إلى 6,108,474، إلا أن هذا الرقم لم ينعكس إيجاباً على الواقع للقطاع السياحي والمواقع السياحية، والمنشآت الفندقية، والمطاعم السياحية، والحرف اليدوية، ووكلاء السياحة والسفر، بالإضافة إلى الأدلاء السياحيين والوافدين.