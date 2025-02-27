مدير مستشفى الكرك: لاوجود لحريق في غرفة العزل.. واستقالة الطبيبين لعدم الإلتزام بالاتفاقية

وطنا اليوم_صرح مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة أن ماحدث في غرفة العزل بمستشفى الكرك الحكومي أحد المراجعين قام باللعب بولاعة بالخطأ تم حرق (وسادة) وتم اطفاؤها

ومن ناحية أخرى أكد القرالة أنه بحسب اتفاقية بين وزارة الصحة وجامعة مؤتة هناك ٣٠ عضوا من هيئة تدريس جامعة مؤتة في المستشفى كونه مستشفى تعليمي وحسب الاتفاقية التي مدتها ٤ سنوات يجب دوام الأطباء الأعضاء ٤ أيام في الأسبوع وعدم إلتزام طيبين من قسمي الجراحة والتخدير ببنود الاتفاقية وعدم الإلتزام بالدوام تم رفع كتاب حسم لوزارة الصحة وقدم الطبيبان استقالتهما .

وأكد القرالة أن جامعة مؤتة تخدم المجتمع المحلي بالتعاون مع مستشفى الكرك الحكومي .وبنود الاتفاقيةواضحة وملزمة