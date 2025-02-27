لقاء مع الشيخ ابوبكر الفقي انقدازن رئيس مجلس قبائل الطوارق في ليبيا

وطنا اليوم:قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل ومحلل سياسي ومراسل صحيفة وطنا اليوم الأردنية في تصريحات صحافية اليوم الخميس 27 فبراير 2025 ميلادي في البداية اقول حياكم الله واقول في كل مرة نسمع عن مطالب جديدة لقبائل الطوارق في،ليبيا وخاصة قضية مطالب قبائل الطوارق بحكم داتي في جنوب ليبيا و عن قضية مطالب الطوارق بحكم داتي اقول للامانة التقيت عدة مرات مع الشيخ ابوبكر الفقي انقدازن رئيس مجلس قبائل الطوارق في ليبيا ويوم امس الأربعاء كان لي لقاء طويل معه عبر الهاتف وسئلت الشيخ ابوبكر الفقي عن مطالب الحكم الداتي لقبائل الطوارق فقال لي هذاء كلام غير صحيح وتزوير وقبائل الطوارق جميعا مع وحدة ليبيا وضد الانفصال ولكن عندنا مطالب مشروعة ابرزها عدم اقصا وتهميش الطوارق ويجب ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﻃﻨﻴﺔ لمن يستحق ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﻩ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

وعن دور القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر في جنوب ليبيا صرح الشيخ ابوبكر الفقي ان هناك دور كبير وخاصة في استقرار الوضع الأمني في جنوب ليبيا ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وعن خطة الرئيس الأميركي المجنون والمجرم ترامب بتهجير الفلسطنيين الي ليبيا أو غيرها من الدول صرح الشيخ ابوبكر الفقي رئيس قبائل الطوارق في ليبيا ان ما يفعله الرئيس ترامب غير مقبول ابدا ونحن ضد تهجير إخوتنا الفلسطنيين من وطنهم ومن منطلق ان دولة السودان دولة جوار لليبيا وتربطنا اواصر أخوة عربية مع شعب السودان سألت الشيخ ابوبكر الفقي رئيس قبائل الطوارق في ليبيا عن قرب الإعلان عن حكومة خارج دولة السودان في مدينة نيروبي عاصمة دولة كينيا هل هذة الحكومة تستطيع حل الأزمة في السودان وكانت إجابة الشيخ ابوبكر الفقي هو ان لايمكن لي اي حكومة النجاح الا من داخل الدولة والسودان تحتاج الي مصالحة وطنية حقيقية ومن تم الاتفاق علي حكومة تجمع كل أطياف الشعب السوداني

في سياق متصل اقول يعتبر ابوبكر الفقي انقدازن رئيس قبائل الطوارق في ليبيا من كبار أعيان وشيوخ وحكماء الطوارق وساهم في حل العديد من القضايا وحضر العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي تعالج قضايا المصالحة الوطنية وكان له دور كبير في تحقيق المصالحة الوطنية في مدينة غدامس 1 يناير 2012 ميلادي وفي مدينة غات بتاريخ 29 فبراير 2012 ميلادي وحضر الشيخ ابوبكر الفقي منتدي الوسطي المحليين بدولة تونس سنة 2020 ميلادي ومنتدي الجنوب للمصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس برعاية الأمم المتحدة ونجح الشيخ ابوبكر الفقي رئيس قبائل الطوارق في ليبيا بتحقيق المصالحة بين الطوارق والتبو وكان الشيخ ابوبكر الفقي رئيس وفد المصالحة الوطنية في الدوحة عاصمة دولة قطر بتاريخ 15 نوفمبر 2015 ميلادي وحضر العديد من اجتماعات المصالحة الوطنية في دولة تونس