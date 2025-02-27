ساويرس يطلق عاصفة.. لا داعي لإضافة العربية لجمهورية مصر

وطنا اليوم:أثار رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس جدلاً بين المصريين على مواقع التواصل، لاسيما منصة إكس خلال الساعات الماضية.

فقد علق على عبارة “جمهورية مصر العربية”، معتبرا أنه لا داعي لذكر كلمة “عربية”، ما أثار استغراب بعض متابعيه.

في التفاصيل، قالت إحدى المتابعات لـ ساويرس عبر منصة “إكس” مساء أمس “تحيا جمهورية مصر العربية.. آخر ناس اتضايقت من كلمة العربية كانوا اليهود وهربوا من مصر وقتها… لكن المسيحيين بقالهم فترة ماشيين على نفس الخطى، خير؟

فما كان من ساويرس إلا أن ردا على المنشور قائلا: “أنا مصري أولا وعربي ثانيا.. لا خلاف على عروبتنا.. وبالتالي لا داعي للإضافة، لأنها لغتنا تجمعنا جميعا”.

الحديث عن الأهرامات والخيالة

وكان رجل الأعمال المصري أثار الجدل قبل أيام أيضا عندما جدد اتهامه “للخيالة” في منطقة الأهرامات بالجيزة ووصفهم بأنهم “بلطجية ويعاكسون السائحات”.

وقال خلال افتتاح صالون “إحسان عبدالقدوس”، يوم الأحد الماضي، إنه فعل كل شيء في منطقة الأهرامات من مطاعم وكافيهات وأتوبيسات جديدة وكهربائية، فضلا عن تمهيد الطرق والاهتمام بكل محطة سياحية، معتبرا أن جميع هذه الأشياء شوهها شيئان “الخيالة” والعامل الأمني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها ساويرس من سلوك الخيالة. ففي يوليو 2024 أثار نقاشاً مماثلاً عبر منصة إكس، وكتب حينها “بس خلصونا من الجمال والخيل ومخلفاتهم والبلطجة والبهدلة عند المدخل”.

كما أضاف أنه كان يتوقع أن تقوم الدولة بدورها بعد قيامه بدوره”، معتبراً أن هذا الأمر “يدمر سمعة البلاد ويضيع ملايين الدولارات”.