التنمية : توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة

وطنا اليوم:قال مساعد الأمين العام لشؤون الإدارة والتطوير في وزارة التنمية الاجتماعية علي عبد الحافظ إن خطة وزارة التنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك تتضمن أربعة محاور رئيسة، تقديم المكارم الملكية والمساعدات العينية والنقدية للأسر الفقيرة من خلال الوزارة والديوان الملكي وتنفيذ البرامج والأنشطة التي يأتي معظمها بمكرمة ملكية سامية في الدور والمراكز الإيوائية التابعة للوزارة وما يقارب 69 مركز إيوائي مابين حكومي وتطوعي وتجديد حملات ضبط التسول في كافة مناطق المملكة وتشديد الرقابة على المبادرات من الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بحملات جمع التبرعات وإقامة الموائد الرمضانية.

وأكد أنه تم إصدار تعميم على ضرورة مراعاة خصوصية متلقي المساعدات من المنتفعين، واحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم تصويرهم ونشر الصور على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الموافقة على جمع التبرعات تصدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ويحظر على أي جهة لم تحصل على موافقة لجمع التبرعات على أن يتم جمعها من دور العبادة .

وأوضح أن أي شخص يقوم بحملة لجمع للتبرعات غير مرخص يتم تحويله إلى الحكام الإداري والجهات القضائية .

وأشار إلى وجود وحدتين رئيسيتين لمكافحة التسول، الأولى في العاصمة والثانية في محافظة اربد بالإضافة إلى 41 حملة تسول تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، مبيناً أنه وخلال شهر رمضان صدرت تعليمات بتكثيف هذه الحملات قبل و بعد الإفطار لضبط المتسولين بالتنسيق مع مديرية الأمن العام .

وقال بأنه تم توزيع قسائم شرائية مدفوعة مسبقاً بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة من خلال 108 مناطق في المملكة .

وبين أن برامج المساعدات خلال شهر رمضان المبارك سيستهدف 75 ألف أسرة بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات داخل المراكز الإيوائية التي تعنى بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وطالبين الحماية والرعاية والمسنين تشمل إقامة موائد الإفطار ومسابقات وتوزيع ملابس العيد والتي تشمل ما يقارب 1373 منتفع .