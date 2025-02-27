قرار لتسهيل استكمال إجراءات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية في العقبة

وطنا اليوم:كشفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ليوم الأربعاء الموافق 26 شباط 2025 المتسقة مع رؤية السلطة الاستراتيجية 2024- 2028 ورؤية التحديث الاقتصادي، ومن بينها قرار يهدف الى التسهيل والتخفيف على المواطنين لغايات استكمال إجراءات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية فوق اسطح المنازل:

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تخفيض نسبة اعتماد موافقة الشركاء إلى 51% لغايات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل في الأحياء السكنية.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة الاستراتيجية بالتسهيل والتخفيف على المواطنين لغايات استكمال إجراءات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية بما يساهم في تعزيز جهود السلطة في التحول الأخضر واستخدام الطاقة البديلة وجعل العقبة مدينة خضراء.

كما قرر مجلس المفوضين إعتماد دليل المشتريات الخضراء الذي يهدف إلى وضع معايير شراء المنتجات الخضراء و الصديقة للبيئة .

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في التحول الأخضر وزيادة إستخدام المنتجات الصديقة للبيئة في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد والمعدات والمركبات التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل المخاطر البيئية.

وفي محور تنمية وتطوير المهارات قرر مجلس المفوضين الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنمية وتطوير المهارات.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في جعل منطقة العقبة مركزاً دولياً لتنمية وتطوير المهارات من خلال تنظيم عمل الجهات التي تقدم برامج تدربيبة بضرورة الحصول على اعتماد مزودي خدمة التدريب والمدربين من هيئة تنمية وتطوير المهارات لغايات ضبط وتنظيم عمل هذا القطاع في منطقة العقبة.

كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسة نهر الأردن.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تعزيز التعاون في مجال الإرشاد المهني من خلال إطلاق حزمة من البرامج التدريبية الفنية المنتهية بالتشغيل التي تمكن الباحثين عن عمل من إمتلاك المهارات الفنية اللازمة ورفع الكفاءة الوظيفية لديهم على أيدي مدربين مؤهلين من أصحاب الخبرة حسب دراسة إحتياجات سوق العمل في منطقة العقبة.

كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على مجموعة من القرارات الإدارية والتنظيمية في منطقة العقبة