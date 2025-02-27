بنك ABC في الأردن يدعم محمية الأزرق المائية بالتعاونِ مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة‎

وطنا اليوم:في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ساهم بنك ABC في الأردن في تعزيز جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال دعم محمية الأزرق المائية، وبرامج التنوع الحيوي، ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، لضمان استدامة الإرث البيئي الفريد في المحمية.

وتلعب محمية الأزرق المائية دورًا هامًا في دعم المجتمع المحلي، حيث توفر فرص عمل مستدامة لأبناء منطقة الأزرق، كما تُعزز المحمية فرص تمكين المرأة عبر العديد من المبادرات التنموية والاجتماعية.

وصرّح سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن قائلاً: “يسعدنا تقديم الدعم لمحمية الأزرق المائية، الذي تُعتبر جزءًا أساسيًا من التزامنا تجاه الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية المجتمعية وأننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في الحفاظ على النظام البيئي ودعم فرص العمل المحلية خاصة للسيدات، مما يحقق تأثيرًا إيجابيًا طويل الأمد على البيئة والمجتمع.”

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك ABC في الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة كخطوة نوعية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتعكس التزام البنك بدعم الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.