الصليب الأحمر يتسلم جثامين 4 إسرائيليين من “حماس”

وطنا اليوم_أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في الضفة الغربية، فجر الخميس، بتسلم الصليب الأحمر جثامين الإسرائيليين الأربعة من قطاع غزة.

ووفق مراسلنا فإن طاقم الطب الشرعي الإسرائيلي يوجد في معبر كرم أبو سالم لمعاينة الجثامين الـ 4 الذين استلمهم من حماس.

ورصدت أيضا تحركات لقوات الجيش الإسرائيلي في سجن “عوفر” غرب رام الله قبيل تحرير الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وتوجه الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى هداسا في القدس لتسلم الأسير المصاب كاظم زواهرة ونقله إلى بيت لحم.

وكانت حماس قد قالت يوم الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث “بآلية جديدة” تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.