ترمب: سنستعيد أموالًا من أوكرانيا وقرار المرحلة الثانية من اتفاق غزة بيد إسرائيل

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ان قرار وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتخذه إسرائيل وسيكون على إسرائيل اتخاذ القرار بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. وان حركة حماس مجموعة شريرة.

واكدّ ترامب، أنه سيتمكن من التوصل إللى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا للتوقف عن قتل بعضهم.

وقال مساء اليوم الأربعاء،، إنّه تحدث مع بوتين خلال العامين الماضيين بشأن سلام مع أوكرانيا.

وبين أنّ إدارته ستوقع اتفاق المعادن مع أوكرانيا وستعيد أموالها منها، مشيرًا إلى أنّ إدارة الرئيس السابق جو بايدن تركت وضعا صعبا للغاية.

وشدد على ضرورة خفض أسعار المواد الغذائية ومواجهة التضخم، مبينًا أنّ الرئيس الاوكراني فولديمير زيلنسكي سيزور الولايات المتحدة يوم الجمعة وسيوقع على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى

وتحدث عن غاية إدارته بالوصول إلى مرحلة تمكنهم تحقيق توازن في الموازنة، مؤكدًا أنّ الولايات المتحدة ستستعيد أموالا دفعتها لأوكرانيا