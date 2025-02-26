أبرز المسلسلات العربية في رمضان 2025

وطنا اليوم:مع اقتراب شهر رمضان 2025، تترقب الجماهير العربية قائمة متنوعة من المسلسلات التي تجمع بين الدراما الاجتماعية، التاريخية، والكوميديا.

وتشهد الدراما العربية هذا العام تنوعا كبيرا في الأعمال، حيث تتنافس القنوات التلفزيونية ومنصات البث لتقديم أفضل الموضوعات التي تلبي تطلعات الجمهور.

وفي ما يلي قائمة ببعض أبرز المسلسلات الرمضانية لهذا العام:

الدراما المصرية

– “فهد البطل”: يجسد الممثل أحمد العوضي شخصية البطل الشعبي في إطار صعيدي. ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، عصام السقا، أحمد عبد العزيز، ومحمود البزاوي.

– “حكيم”، من بطولة مصطفى شعبي، الذي يؤدي دور رجل يتورط في مشاكل قانونية أثناء تنقيبه عن الآثار في صعيد مصر، ما يضعه في صراع مع قوات الشرطة. المسلسل من بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي.

– “الحب كله”: مسلسل يتناول العلاقات الزوجية، وهو من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، وميس حمدان.

– “عقبال عندكم”: مسلسل كوميدي من بطولة الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، والذي يتناول مواقف طريفة بين زوجين.

– “وتقابل حبيب”: يروي قصة امرأة ثرية تتعرض للخيانة الزوجية، وبعد الانفصال تبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها. وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا.

– “عايشة الدور”: مسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، والتي تجسد دور امرأة مطلقة تحاول استكشاف حياتها. ويشارك في بطولته محمد ثروت، محمد كيلاني، وفدوى عابد.

– “كامل العدد” – الجزء الثالث: مسلسل يتناول الخلافات الزوجية بين طبيب تجميل وزوجته. وهو من بطولة شريف سلامة، ودينا الشربيني، وأحمد كمال.

الدراما الخليجية

– “سدف”: مسلسل كويتي يتناول قضايا اجتماعية بإطار إنساني، من بطولة حسين المهدي وبثينة الرئيسي.

– “أفكار أمي”: مسلسل كويتي يجسد شخصية أم تحاول توجيه أسرتها بأفكارها الخاصة، من بطولة حياة الفهد.

– “عمتي نوير”: دراما سعودية تشويقية تروي قصة “نورين” التي تحاول تنفيذ وصية والدها وحفظ سر امتلاكه ثروة ضخمة وسط أجواء من الصراعات والمؤامرات بين أفراد الأسرة، وهو من بطولة ريم الحبيب وزارا البلوشي.

– “مسلسل واي فاي 5”: مسلسل سعودي في إطار كوميدي بطولة حبيب الحبيب وأحمد العونان.

– “مسلسل أم 44”: مسلسل سعودي تدور أحداثه حول حياة النساء بعد كسر حاجز الأربعين، وهو من بطولة ليلي عبد الله، وميس قمر، وفاطمة الصفي، وسمية الخشاب، وجومانا مراد.

– “الطبعة”: مسلسل كويتي يعود بالجمهور إلى عام 1871، ويتناول قصة صمود البحارة الكويتيين.

– “الزافر”: دراما سعودية تاريخية مليئة بالمؤامرات والصراعات، من بطولة راشد الشمراني.

الدراما السورية واللبنانية

– “نسمات أيلول”: مسلسل سوري كوميدي يناقش هموم الشباب، من بطولة نادين تحسين بك ومحمد حداقي.

– “السبع ابن الجبل”: دراما سورية ملحمية مليئة بالإثارة، من بطولة باسم ياخور، وأمل عرفة، وأمل بوشوشة، وعبد المنعم عمايري.

-“تحت الأرض .. موسم حار”: مسلسل تدور أحداثه في دمشق مطلع القرن الماضي يسرد أحداث حقبة زمنية مليئة بالصراعات على النفوذ والقوة، من بطولة مكسيم خليل وسامر المصري وكرم الشعراني وفادي صبيح وأحمد الأحمد.

– “قطع وريد”: تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل غامضة في قرية قريبة من دمشق، حيث يحاول المحققون كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الحقيقة. وهو من بطولة سلوم حداد، عبير شمس الدين، جمال العلي، شكران مرتجى، أندريه سكاف.

– “ليالي روكسي”: يسرد المسلسل كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري عام 1928، مع تسليط الضوء على التحديات التي واجهت صناع الفيلم. وهو من بطولة منى واصف، دريد لحام، أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، جيني إسبر .

– “تحت سابع أرض”: يتناول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد أحياء دمشق، وهو من بطولة تيم حسن، كاريس بشار، ومنى واصف.

– “نَفَس”: مسلسل لبناني اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول قصة حب قوية يواجه فيها الأبطال تحديات كبيرة بسبب التقاليد والعادات. وهو من بطولة عابد فهد، دانييلا رحمة، وفاء موصللي، معتصم النهار، وسام صباغ، وجوزيف بو نصار.

الدراما التونسية

– “وادي الباي”: دراما تاريخية تعود إلى الثلاثينيات، من بطولة وجيهة الجندوبي سوسن معالج، لطيفة القفصي، وحيدة الدريدي، يونس الفارحي، وصالح الجدي.

– “الرافل”: مسلسل مستوحى من قصة حقيقية، يروي قصة ”رعد” بين المافيا الإيطالية وأحداث تاريخية . وهو من بطولة عبد المنعم شويات ومحمد السياري وناجية الورغي وسهير بن عمارة وريم بن مسعود والصادق حلواس ومهذب الرميلي ومقداد السهيلي.

– “رقوج – الجزء الثاني”: دراما اجتماعية تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية في تونس، بطولة عزيز الجبالي، بحري الرحالي، ياسمين ديماسي، والشاذلي العرفاوي.

الدراما اليمنية

– “دروب المرجلة الجزء الثاني”: دراما اجتماعية تعرض صراعات عائلية وقبلية، من بطولة صلاح الوافي.

– “أواب”: مسلسل أكشن كوميدي يتناول قصة شاب يمني يناضل من أجل تحقيق حلمه في مجتمع مليء بالتحديات والصراعات، من بطولة طارق السفياني وعبد الكريم المتوكل ومسار محمد.

-“طريق إجباري”: يعكس قصة مجموعة من الأشخاص الذين يتعرضون لمواقف قاسية في حياتهم، حيث يجد كل منهم نفسه مجبرا على اتخاذ خيارات مصيرية. وهو من بطولة سالي حمادة ونبيل الآنسي، ووليد الباشا.

الدراما العراقية

-“أولاد جابر”: عمل اجتماعي يروي قصة عائلة عراقية تواجه تحديات الحياة اليومية. من بطولة غالب جواد، وروكيان الوادي، وأميرة جواد، وغانم حميد.

– “ابن الباشا”: دراما تاريخية تعرض صراعا بين الخير والشر، من بطولة محمود أبو العباس، وبكر خالد، وأنعام الربيعي، وهند نزار.

– “زهرة عمري”: دراما اجتماعية تسلط الضوء على قضايا إنسانية، من بطولة علي مهدي.

الدراما المغربية

– “الدم المشروك”: دراما اجتماعية تدور أحداثها حول ثلاث أخوات يجتمعن بعد وفاة والدتهن لإدارة مشروعها التجاري في مواجهة تحديات عديدة، من بطولة دنيا بوطازوت ومحمد الخياري.

– “الشرقي والغربي”: دراما رومانسية تعرض قصة حب مستحيلة بين عائلتين متنافستين، من بطولة الهاشمي بنعمر ونورة الصقلي وسامية أقريو.

-“ولاد إيزة” – الجزء الثاني: تدور أحداث المسلسل حول الشخصية الرئيسية “إيزة”، وهي أرملة قوية الشخصية، تتعامل مع تحديات الحياة اليومية وتربية أبنائها في إطار كوميدي اجتماعي. وهو من بطولة دنيا بوطازوت، وأجمد الشركي، وسكينة درابيل.

الدراما الجزائرية

– “بنات المحروسة”: مسلسل يروي قصة تلاعب رجل بمشاعر 3 بنات من عائلات مختلفة يعشن في حي المحروسة بهدف الانتقام. من بطولة منى بوعلام، وسهيلة معلم، وعبد القادر جريو وليديا شبوط.

-“لي فات مات”: مسلسل درامي اجتماعي يغوص في قضايا اجتماعية وإنسانية من خلال مجموعة من الأحداث تدور خلال حقبتين زمنيتين، في فترة التسعينيات من القرن الماضي والعام 2019 حول أم وابنتها. من بطولة كنزة مسوس، وسارة لعلامة، وسامي مزيان.

– “الرباعة”: عمل يسلط الضوء على الظواهر الاجتماعية بأسلوب كوميدي ساخر. من بطولة نبيل عسلي، وعلي جبارة وهدى حبيب.

– “الفراق”: دراما تحاكي حياة زوجين من الطبقة الوسطى والمشكلات التي تواجههما. والعمل من بطولة خالد بن عيسى، وعديلة بن ديرماد، وعثمان بن داود، وهيفاء رحيم.