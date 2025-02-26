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تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص السريع في رمضان

26 فبراير 2025
تحديد ساعات عمل باص عمّان والباص السريع في رمضان

وطنا اليوم:أعلنت شركة باص عمان عن تعديل ساعات العمل لحافلات النقل العام خلال شهر رمضان المبارك.
وستبدأ الخدمة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، وفيما ستكون لمسارات الباص السريع رقم “٩٩،١٠٠،١٠٢” لغاية الساعة ١٢ ليلاً.
ويأتي هذا التعديل في إطار التسهيلات التي تقدمها الشركة للمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجات التنقل خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيكون سارياً طوال الشهر الكريم.
ودعت الشركة مستخدمي وسائل النقل العام إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للرحلات، والتأكد من توافر الوقت الكافي للوصول إلى وجهاتهم قبل الساعة 10 مساءً، وذلك لتجنب أي تأخير .


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