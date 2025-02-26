الدخل والمبيعات : بدء صرف الرديات الخميس

وطنا اليوم:أكد مدير عام ضريبة الدلخ والمبيعات حسام أبو علي، أنّ صرف رديات الضريبة الذي أوعز به رئيس الوزراء جعفر حسان، سيتم مهما كان المبلغ عن السنوات 2020 و 2021 و 2022.

وقال أبو علي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء إنّ الرديات ستصرف عبر تحويلها إلى الحسابات البنكية للمكلفين ابتداءً من غدٍ الخميس.