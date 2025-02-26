البنك الأردني الكويتي يشارك في احتفالات سفارة دولة الكويت بالاعياد الوطنية

وطنا اليوم:شارك البنك الأردني الكويتي بإقامة جناح خاص في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الكويت بمناسبة الذكرى الرابعة والستون للعيد الوطني والذكرى الرابعة والثلاثون لعيد التحرير، وذلك مساء يوم الأحد الموافق ٢٥-٢-٢٠٢٥في فندق الفورسيزنز- عمان.

وكان سفير دولة الكويت في الأردن سعادة السفير حمد راشد المري، في مقدمة مستقبلي المهنئين في الحفل، الذي حضره لفيف من كبار رجال الدولة وشخصيات عديدة من دبلوماسيين، سياسيين، اقتصاديين، عسكريين، وإعلاميين أردنيين وعرب، وابناء الجالية الكويتية