هل تريد مني الكباب؟.. فيديو لوزيرة الخارجية الألمانية يشعل التواصل

وطنا اليوم:في مشهد عفوي مميز قبيل الانتخابات الألمانية، حصد مقطع فيديو لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وهي تحضر الشاورما في أحد المطاعم في برلين، مئات الآلاف من المشاهدات.

وظهرت الوزيرة بزيّ عمال المطعم، الذي يقدم لائحة طعام “سورية”، حيث ساعدت العمال في إعداد لفائف الشاورما للزبائن في أقل من دقيقة.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصرّف الوزيرة أنه يعكس تفاعلها مع المجتمع المحلي، فيما أشار آخرون إلى أنه قد يكون جزءًا من حملة ترويجية قبيل الانتخابات الألمانية الأكثر أهمية منذ عقود.

وبدت بيربوك في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها في “إكس” تحت عنوان “هل تريد مني الكباب؟، مستمتعة بالعمل مع فريق المطعم، كما أنها تفاعلت مع الزبائن بشكل لافت.

وحقق فيديو الوزيرة الألمانية تفاعلًا من متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بتصرفها وروح التعاون التي تتمتع بها.