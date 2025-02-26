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“جت” ومراكز التدريب المهني المتقدم يوقعان شراكة استراتيجية

26 فبراير 2025
“جت” ومراكز التدريب المهني المتقدم يوقعان شراكة استراتيجية

وطنا اليوم:وقعت شركة النقليات السياحية الأردنية مالك العلامة التجارية “جت” ومراكز التدريب المهني المتقدم اتفاقية تعاون وتدريب تستقبل بموجبها “جت” خريجي كليه التدريب المهني المتقدم من تخصصات فنية مختلفة في مجال صيانة وتشغيل وتجهيز المركبات لمده تصل لنحو ٦ أشهر في غاية الانخراط ضمن منظومة الأعمال الفنية الواسعة التي تعمل عليها محطات شركة “جت”.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة النقليات السياحية “جت” الدكتور خالد ديب اللحام والرئيس التنفيذي لمركز التدريب المهني المتقدم المهندس عمار الغرايبه واكد اللحام جاهزية الشركة في نقل الخبرة الفنية الميدانية لخريجي مراكز التدريب المهني المتقدم والعمل معهم لضمان اختيار الفئة الماهرة للالتحاق بفريق الشركة بعد التدريب حسب الحاجة، وبدوره ثمن الغرايبه خطوة “جت” في استقطاب خريجي المراكز كونهم سيكونون ضمن بيئة عمل لأكبر علامة تجارية متخصصة في النقل ومالكة لأكبر أسطول ومراكز ومحطات فنية متخصصة تتبعها في الأردن.
ويشار إلى ان مراكز التدريب المهني المتقدم هي المكون الإداري المهاري المتقدم البديل لمؤسسة التدريب المهني والتي تعمل تحت مظلة ومتابعة مؤسسة ولي العهد


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