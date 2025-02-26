وطنا اليوم:في حدث مميز، تم أمس الثلاثاء إضاءة الخزنة في المدينة الوردية باللونين الأصفر والأزرق تزامنا مع إطلاق الحملة الترويجية للقمة العالمية الثالثة للإعاقة التي ستعقد بداية نيسان المقبل في برلين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحملة الإعلامية التي تحمل شعار “بدونّا ما بتزبط”، التي تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة العامة بما في ذلك السياحة والثقافة.

وأشارت مفوضة التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، إلى ان إضاءة الخزنة باللونين الأصفر والأزرق هي تعبير عن رؤية شاملة تروج لسياسة الدمج والتساوي بين جميع أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت، إن هذا التزامن يعد رسالة قوية تبرز الجهود المستمرة في الأردن لتعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وجعل الأماكن السياحية أكثر شمولية.

وأضافت، إن هذا الحدث جاء تزامنا مع توقيع اتفاقية بين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجعل البترا وجهة سياحية دامجة للزوار من ذوي الإعاقة، مبينة أن الاتفاقية تركز على توفير جميع الأشكال الميسرة والتكنولوجيا الدامجة، بالإضافة إلى الترتيبات التيسيرية التي تسهل الوصول إلى المواقع الأثرية المميزة في البترا وبما يسهم في تحقيق الشمولية الاجتماعية ويعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة لذوي الإعاقة.

من جهته، أوضح مدير إقليم الجنوب في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور سليمان الصرايرة، أن العمل جار بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لتحويل البترا إلى وجهة سياحية دامجة بحيث يستطيع جميع الزوار بغض النظر عن قدراتهم الاستمتاع بتجربة سياحية لا تقل تميزا عن الآخرين.

يذكر أن الحملة الترويجية للقمة العالمية للإعاقة التي تقام في برلين، تستقطب اهتماما عالميا، حيث تجمع ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية المتخصصة في قضايا الإعاقة، وقد تم تخصيص العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الدمج في المجتمع.

يشار الى أن هذه الحملة تعتبر خطوة مهمة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية لجميع الأفراد، ما يعزز من مكانة الأردن كداعم رئيسي لمبادئ الشمولية وحقوق الإنسان