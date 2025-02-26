تحت شعار “بين القناطر” البوليفارد يفتح أبوابه بأبهى حلّة لاستقبال زواره طيلة شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يتهيأ البوليفارد لاستقبال زواره من المقيمين والسياح بأجواء رمضانية مميزة طوال الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر السعيد. وتحت شعار “بين القناطر”، الذي يجسد تلاقي العراقة مع الحداثة، سيُغمر البوليفارد بأجواء رمضانية مزدانة بالقناطر والأهلّة والنجوم والزخارف التقليدية؛ حيث تلتقي ملامح الماضي مع نبض الحاضر، مما يشكّل تناغمًا فريدًا في كل زاوية.

يواصل البوليفارد كالمعتاد تألقه ليكون أفضل الوجهات الحيوية في العاصمة عمّان؛ حيث يناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، ويتميز ببيئته المثالية للعائلات لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالخيارات الواسعة من المطاعم والمقاهي، والمشروبات الرمضانية التقليدية، إلى جانب التسوّق والتجول “بين القناطر” بعد الإفطار.

سيشهد البوليفارد أيضًا أنشطة خاصة تركز على قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، وذلك من خلال التعاون مع جمعيات خيرية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة، مما يمنح الزوار فرصة للإسهام في نشر الخير خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، أكّد المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي حرص البوليفارد على تقديم تجربة رمضانية استثنائية تعزز قيم التآخي والتراحم وتعكس روح الشهر الفضيل. وأضاف: “تسهم هذه الفعاليات في تنشيط الحركة السياحية في قلب العاصمة عمّان ودعم الحركة الاقتصادية المحلية، مع مراعاة أعلى معايير الضيافة والترفيه، لضمان تجربة متكاملة تترك أثرًا إيجابيًا في ذاكرة الزوار وتعزز مكانة البوليفارد بوصفه وجهة رئيسية خلال شهر رمضان المبارك”.

تُقام هذه الفعاليات برعاية البنك الأهلي الأردني وشركة كريم، إلى جانب الراعي الإعلامي الحصري عمّان TV و إذاعة روتانا و فن اف ام