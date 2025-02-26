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أرجوك توقف عن عرض ابننا بالبيت الأبيض.. والدة X تتوسل إلى ماسك

26 فبراير 2025
أرجوك توقف عن عرض ابننا بالبيت الأبيض.. والدة X تتوسل إلى ماسك

وطنا اليوم:يبدو أن إيلون ماسك يواجه مشاكل جمة مع بعض أمهات أولاده الـ13، فبعد أن رفعت المؤثرة الأميركية الشهير آشلي سانت كلير دعوى حضانة وإثبات أبوة ضده في المحكمة إثر إعلانها عن إنجاب طفلها.. ها هي والدة ثلاثة من أطفاله وأشهرهم غرايمز تناشده للتوقف عن اصطحاب ابنهما البالغ من العمر 4 سنوات إلى البيت الأبيض والأماكن العامة ولإقحامه في عمله السياسي الجديد.

توقف عن نشر صور طفلي
وفي التفاصيل، أرسلت غرايمز رسالة إلى إيلون ماسك – والجميع – تطلب منهم “التوقف عن نشر صور طفلي في كل مكان” بعد أن استعرض “الصديق الأول” ابنهما حول المكتب البيضاوي.
فوالدة ثلاثة من أطفال ماسك الثلاثة عشر المعروفين – اسمها الحقيقي كلير إليز بوشيه – تشاجرت مع أغنى رجل في العالم مؤخرًا بسبب اصطحابه طفلها البالغ من العمر 4 سنوات معه في الأحداث السياسية الكبرى وتجاهله لها خلال ما أسمته “أزمة طبية”.
وفي مقابلة جديدة، سُئلت عن كيفية استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر ردًا على تصرفات حبيبها السابق ماسك، وقللت بوشيه من أهميتها.

رسالة “مذعورة”
وكان الأمر أشبه بـ “غرايمز تنتقد”، “غرايمز تتحدث بصراحة”، كان الأمر أشبه بـ “حسنًا، لقد كان ردًا”، قالت، في إشارة إلى تعليقها حول عدم رغبتها في أن يكون ابنها “في الأماكن العامة مثل هذه”.
لم تتراجع عن رغبتها في عدم رؤية ظهور X البارز في الأماكن العامة… “لكنني أود حقًا أن يتوقف الناس عن نشر صور طفلي في كل مكان. أعتقد أن الشهرة هي شيء يجب أن توافق هي عليه. من الواضح أن الأمور ستكون كما هي. لا يمكنني إلا أن أسأل، لذا أنا أسأل فقط”، قالت لمجلة “تايم”.
وأجريت المقابلة قبل أن ترسل غرايمز رسالة “مذعورة” على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إلى ماسك حول “الأزمة الطبية” لطفلهما بينما كان صديقها الأول يحمل منشارًا كهربائيًا على خشبة المسرح في مؤتمر العمل السياسي المحافظ مع خافيير ميلي.
ولدى غرايمز ثلاثة من أطفال ماسك – X Æ A-12 البالغ من العمر أربع سنوات، وإكسا البالغة من العمر ثلاث سنوات، وتكنو البالغ من العمر عامين.
وشاركت غرايمز رسالة عامة إلى ماسك تم حذفها ، تتوسل إليه للتواصل بشأن ابنهما. “من فضلك رد بشأن الأزمة الطبية لطفلنا. أنا آسفة للقيام بذلك علنًا ولكن لم يعد من المقبول تجاهل هذا الموقف. هذا يتطلب اهتمامًا فوريًا”، كتبت المغنية الكندية.

لا يرد على مكالماتي..
وكتبت أن ماسك لم يكن مضطرًا حتى للرد عليها ولكن يمكنه الاتصال بها من خلال طرف ثالث. “إذا كنت لا تريد التحدث معي، هل يمكنك تعيين أو توظيف شخص يمكنه ذلك حتى نتمكن من المضي قدمًا في حل هذه المشكلة. هذا أمر عاجل، إيلون”.
وأعرب متابعو وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع غرايمز ردًا على ذلك وتساءلوا عن سبب إعلانها عن الأمر علنًا، قائلين إن التأثيرات قد تسبب ضررًا دائمًا. وأوضحت “لا أقدم أي تفاصيل لكنه لا يرد على الرسائل النصية أو المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني وسيعاني طفلنا من إعاقة مدى الحياة إذا لم يستجب في أسرع وقت ممكن، لذلك أحتاج منه أن يستجيب وإذا كان عليّ ممارسة الضغط العام، فأعتقد أن هذا هو المكان الذي نحن فيه”
كانت غرايمز قد تشاجرت سابقًا مع الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس بشأن حضانة أطفالها. في الأسبوع الماضي فقط، أعربت علنًا عن انزعاجها من إحضار ماسك لابنهما إكس في العلن في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي مع دونالد ترامب.
أصبح ماسك مستشارًا مقربًا لترامب يقود جهودًا ضخمة لخفض الإنفاق وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.


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