طلبان للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية

وطنا اليوم:أكدّت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها لم تصدر أي ترخيص حتى الآن لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة، مبينة أنها تلقت طلبين من شركات استثمارية وهي قيد الدراسة حاليا.

وشدّدت على أن الاستثمار في القطاع مفتوح أمام جميع الجهات دون استثناء، سواء من الشركات المرخصة أو المستثمرين الجدد، شريطة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقاعدة الفنية الأردنية المعتمدة.

وجددت التأكيد بأن استخدام الأسطوانات المركبة (البلاستيكية) اختياري للمستهلكين إلى جانب الأسطوانات المعدنية دون ترتب أي كلف إضافية على الراغبين باستخدامها.

وأوضحت الهيئة أن عملية الترخيص لا تقتصر على جهة أو منشأ محدد، وإنما تخضع لمعايير واضحة تضمن الامتثال لأعلى مستويات السلامة والجودة، مؤكدة أن أي جهة تستوفي الشروط والمعايير الفنية يمكنها التقدم بطلب الاستثمار في النشاط وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ودعت الهيئة جميع المستثمرين المهتمين إلى التقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، لافتة بأن التوسع في قطاع الطاقة والغاز يمثل فرصة استثمارية واعدة، ويعزز أمن التزود بالطاقة، وأكدت التزامها بتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، تضمن تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق جميع الجهات المعنية في القطاع من مستهلكين ومستثمرين ومرخصين على حد سواء.

كما شدد على أنهت ستواصل الرقابة الصارمة على القطاع لضمان التزام جميع المشغلين بالمعايير الفنية والمتطلبات القانونية حفاظاً على سلامة المستهلكين وضمان استقرار السوق وتطويره.