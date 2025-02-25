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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

منذ 5 ساعات
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 59.4 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.4 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 68.1 دينارا و52.8 دينارا 40.1 دينارا على التوالي.


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