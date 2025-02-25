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إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2025 الخميس

منذ 6 ساعات
إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية 2025 الخميس

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2025 ستُعلَن خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم، الموافق 27 فبراير 2025.
وقال الدكتور العجلوني إن الإعلان عن نتائج هذه الدورة الشتوية سيتم في مؤتمر صحفي بمركز الجامعة في السلط، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.


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