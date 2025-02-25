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حماس” تتبرأ من تصريحات أحد ابرز قادتها السياسيين لهذا السبب الصادم؟؟

منذ 51 ثانية
حماس” تتبرأ من تصريحات أحد ابرز قادتها السياسيين لهذا السبب الصادم؟؟

وطنا اليوم_علقت حركة “حماس”، مساء اليوم، على التصريحات المنسوبة للقيادي موسى أبو مرزوق، والتي تناولت الموقف من هجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنها “متمسكة بسلاح المقاومة”.

 

وفي أعقاب تصريحات رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، قال المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم، مساء الاثنين، إن “الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا”، مؤكدا أنه “لا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية”.

 

وأضاف متحدث “حماس”، أن “التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة”.

 

وأشار إلى أن “سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية”.

 

كما أكد أن المقاومة ستبقى بكل أشكالها حقا مشروعا لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني”.

 

وكان أبو مرزوق، قد نسب إليه القول في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه “لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 أكتوبر 2023، وأنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه، ومن غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت”.

 

كما اقترح أبو مرزوق في التصريحات المنسوبة إليه، أن “هناك بعض الاستعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحة الحركة في غزة (نقطة خلاف في المفاوضات مع إسرائيل) وهو موقف رفضه مسؤولون آخرون في حماس. ويقول المحللون إن التوصل إلى حل وسط قد يساعد الحركة وإسرائيل على تجديد الحرب. وقد قالت إسرائيل إنها تريد من حماس تفكيك قدراتها العسكرية”.


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