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معاناة قارصة في الخيام .. البرد الشديد يقتل 3 رضَّع بغزة

منذ 19 ثانية
epa11793927 The body of three-week-old girl Sila lies on an autopsy table as her father (R) looks on, in the morgue of the Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, 25 December 2024 (issued 26 December 2024). According to forensic doctors at the hospital, the baby died of exposure to extreme cold inside her tent in Mawasi.

وطنا اليوم:اعلن المدير الطبي لمشفى أصدقاء المريض الخيرية بغزة د. سعيد صلاح استشهاد 3 أطفال حديثي الولادة جراء البرد في قطاع غزة.
وأشار صلاح في تصريحات نقلتها وسائل اعلام فلسطينية ، الاثنين ، الى ان 3 أطفال آخرين بحالة حرجة.
وناشد سعيد الجهات المعنية الى ضرورة إدخال المساعدات الطبية والكرفانات لإنقاذ الأطفال من البرد القارس في اسرع وقت ممكن.
كانت الأمم المتحدة قد حذَّرت مؤخراً من أن الناس الذين يعيشون في ملاجئ مؤقتة في غزة قد لا يصمدون في الشتاء، مشيرةً إلى حاجة ما لا يقل عن 945 ألف شخص إلى إمدادات الشتاء، التي أصبحت باهظة الثمن في القطاع، معربةً عن خشيتها من أن تتفشى الأمراض المعدية، التي انتشرت في الشتاء الماضي، مرة أخرى وسط ارتفاع سوء التغذية.


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