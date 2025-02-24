تعميم على الجمعيات بالالتزام بالحصول على الموافقات لجمع التبرعات خلال رمضان

وطنا اليوم:عممت وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات الرسمية لحملات جمع التبرعات، والتنسيق مع الحاكم الإداري من خلال مديرياتها الميدانية بخصوص إقامة موائد الرحمن للأسر المحتاجة، والتقيد بالمعايير الناظمة لها، والتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، الاثنين، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بتلّقي التبرعات، والتنسيق مع الحاكم الإداري من خلال المديريات الميدانية في حال رغبت أي جهة غير أردنية بتوزيع مساعدات على الأسر الفقيرة باستخدام مرافق الجمعيات.

وشدّدت على ضرورة مراعاة خصوصية متلقي المساعدات من المنتفعين واحترام كرامتهم الإنسانية، وعدم تصويرهم ونشرها على المواقع الإلكترونية وفي منصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدّت الوزارة على أهمية الدور الإنساني الذي يضطلع به القطاع التطوعي، والذي يعتبر شريكاً للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها والفئات المستهدفة من برامجها.