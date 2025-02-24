رئيس جامعة البترا يشارك في احتفالات السفارة الكويتية بالعيد الوطني وذكرى التحرير

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الكويتية في عمان احتفالًا بالعيد الوطني الرابع والستين وذكرى التحرير الرابعة والثلاثين لدولة الكويت الشقيقة.

أقيم الحفل في فندق الفورسيزنز برعاية سفير دولة الكويت حمد راشد المري، وحضره عدد من المسؤولين، والسفراء، والدبلوماسيين، ورؤساء الجامعات الأردنية.

وهنأ الدكتور عبد الرحيم دولة الكويت قيادة وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا عمق العلاقات الأكاديمية المتميزة بين جامعة البترا والجامعات والمؤسسات التعليمية الكويتية، وسعي الجامعة الدائم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع نظيراتها في الكويت