إدارة الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة

وطنا اليوم:أكد ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية النقيب محمد الجنايدة، الاثنين، أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا توجد عوائق تذكر.

ودعا الجنايدة، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة، وترك مسافة أمان بين المركبات وعدم التجاوز المفاجئ وعدم تغيير.

وقال إن من أبرز ما تعاملت معه إدارة الدوريات الخارجية خلال 24 ساعة، حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق إربد – عمان، كما وتم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات على طريق الممر التنموي على طريق عمان ولم ينتج أي إصابات عن الحادثين.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق – إربد ونتج عن الحادث إصابتين وتم إسعافهما.