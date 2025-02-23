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الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد الاثنين

منذ دقيقة واحدة
الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد الاثنين

وطنا اليوم_رصدت محطات الأرصاد الجوية الأردنية اليوم الأحد، انخفاضا حادا في درجات الحرارة السطحية خلال ساعات الصباح في عدة مناطق.

 

وسجلت أدنى القيم في بعض المحطات متمثلة بمحطة مطار الملكة علياء الدولي -4.0، وفي رأس منيف -3.5، والشوبك -3.3، والسلط -2.2، والطفيلة -2، وفي محطة رصد مطار عمان -1.3، والزرقاء 0.

 

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة السطحية الليلة وصباح يوم غد الاثنين، مع تسجيل قيم دون الصفر في العديد من المناطق، ما يزيد من فرص تشكل الصقيع والانجماد.

 

ودعت الدائرة، المزارعين والسائقين والمواطنين إلى توخي الحذر من خطر الانجماد والصقيع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


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