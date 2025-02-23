الاحتلال يتقدم بالدبابات ويخلي 3 مخيمات بالضفة ويمنع السكان من العودة

وطنا اليوم:قالت مصادر إن الدبابات الإسرائيلية بدأت التقدم نحو مدينة جنين، للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، في حين أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الجيش بالاستعداد “لبقاء طويل” في المخيمات المستهدفة في الضفة الغربية.

في الوقت نفسه، فرض جيش الاحتلال حظر التجول في بلدة قباطية بمحافظة جنين لمدة 48 ساعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن محافظ جنين كمال أبو الرب.

ويأتي هذا في إطار العمليات العسكرية الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال شمالي الضفة للشهر الثاني على التوالي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف وتدمير منازل وبنى تحتية على نطاق واسع.

وقال وزير جيش الاحنلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه أمر قوات جيشه بالبقاء حتى العام المقبل في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا “لن نسمح بعودة سكانها أو نمو الإرهاب هناك من جديد”.

كما أعلن كاتس أن الجيش قام بـ”إخلاء” 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأمر جيشه بالبقاء فيها طوال العام الجاري “لمنع عودة سكانها”.

وقال كاتس في بيان: “حتى الآن، تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس التي أصبحت الآن خالية من السكان

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حكومته لن تسمح أن تتمركز أي قوات في المنطقة الأمنية العازلة بسوريا وستعمل ضد أي تهديد.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل ستبقى في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بسوريا لأجل غير مسمى “من أجل ضمان أمن إسرائيل والجولان”.

“طائراتنا التي حلقت فوق بيروت اليوم تحمل رسالة مفادها أن من يهدد بتدمير إسرائيل فنهايته ستكون كنهاية نصر الله، ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وسنفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك”، وفق كاتس.