البنك الأردني الكويتي أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2025

وطنا اليوم:للعام الثالث على التوالي، أعلن بنك الأردني الكويتي عن فوزه بجائزة “أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية” لعام 2025، وذلك من قبل مجلة Global Banking & Finance Review، في خطوة تعكس التزام البنك الراسخ تجاه المجتمع المحلي والتنمية المستدامة.

وشهد عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد المبادرات التي أطلقها البنك في مختلف المجالات، بما في ذلك تمكين المرأة، ودعم الشباب، وحماية البيئة، وتعزيز التعليم، ومكافحة الفقر. حيث ارتفعت اعداد المشاريع المجتمعية بنسبة 13% لتصل إلى 280 مشروعاً.

كما حرص البنك على تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفيه، حيث شارك نحو 417 موظفاً في تنفيذ المبادرات والأنشطة التطوعية، منهم 30% من الموظفات الإناث.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:” إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة للعام الثالث على التوالي يعكس التزامنا العميق تجاه المجتمع، ويؤكد أن نهجنا في المسؤولية الاجتماعية يحقق أثراً ملموساً ومستداماً”، معرباً عن فخره بالجهود التي يبذلها موظفو البنك في مختلف المبادرات التطوعية، حيث يشكل عملهم ركيزة أساسية في تحقيق أهدافنا الاجتماعية والبيئية.

وأضاف البطيخي: “نستند في نهجنا إلى دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (SDGs) وتعزيز رفاه المجتمعات المحلية عبر مساهماتنا الفاعلة. ومن هذا المنطلق، طور البنك استراتيجيته في المسؤولية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية وتأثيراً، وبما يسهم في تعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي، ويعزز تواصله مع جميع أصحاب المصلحة، إضافة إلى تقليل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر السمعة.”

وأكد البطيخي، أن البنك الأردني الكويتي سيواصل العمل على تطوير برامجه المجتمعية، بما يضمن تقديم مساهمات نوعية وفعالة تسهم في تحسين حياة الأفراد ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.