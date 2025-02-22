وزارة التربية تعلن تعديل دوام المدارس بسبب الظروف الجوية

في ضوء الحالة الجوية المتوقعة، وحفاظا على سلامة الطلبة، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن يكون الدوام خلال أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء تاريخ 23-25/2/2025 على النحو التالي:

المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة :

تبدأ الحصة الساعة العاشرة صباحًا وتكون مدة الحصة ( 45 ) دقيقة.

المدارس الحكومية ذات الفترتين:

الفترة الأولى: تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة ( 40 ) دقيقة.

الفترة الثانية : تبدأ الحصة الأولى الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة ( 40 ) دقيقة.

المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية :

تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتكون مدة الحصة وعدد الحصص كالمعتاد.